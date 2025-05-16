Киев разорвал соглашение с Москвой о сотрудничестве в таможенной сфере

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве и оказании взаимной помощи в таможенной области. Об этом заявил Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной Раде, ТАСС.
«Принято решение о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных вопросах», – сообщил он.
Соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.
Помимо этого, украинское правительство одобрило проект закона, предусматривающий выход из соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет в органах и учреждениях прокуратуры государств-участников СНГ.
Украинские власти регулярно инициируют выход из соглашений, заключенных с Россией, Республикой Беларусь, а также в рамках Содружества Независимых Государств.
До этого замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Ранее СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию.