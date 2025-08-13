Командир «Ахмата» обратился к россиянам в преддверии встречи Путина и Трампа

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился в своем Telegram-канале к россиянам с призывом набраться терпения перед встречей президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Военный отметил, что россияне будут благодарны Трампу, если он окажет поддержку в урегулировании конфликта на Украине с соблюдением интересов РФ. При этом замначальника подчеркнул, что не питает надежд относительно намерений американского лидера. По его словам, он доверяет Путину.

«Поэтому всех прошу набраться терпения, абсолютно не надо озираться, смотреть в сторону Трампа. <...> Нет, мы должны наблюдать за нашим президентом. <...> Все остальное — это ерунда», — сказал Алаудинов.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал срок проведения трехсторонних переговоров после встречи с Путиным.