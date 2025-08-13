Президент Польши отреагировал на появление бандеровской символики в стране

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что появление бандеровской символики в стране возмутительно.

«Меня возмущает наличие символов Бандеры в польских общественных пространствах, в том числе и на Украине, но это другая страна, а в польских общественных пространствах они неприемлемы», — заявил он.

По словам Навроцкого, власти должны реагировать на подобные проявления очень решительно, всылая людей, пропагандирующих символику, из страны. Польский лидер выразил надежду, что в скором времени будут приняты норматичные акты, расширяющие список запрещенной символики, в том числе красно-черный флаг.

Он подчеркнул, что символы Бандеры на Украине неправильно преподносятся системой образования. По его словам, они не описываются в соответствии с историческими фактами.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил инцидент с поднятием бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве.

Глава польского МВД Марчин Кервиньский на пресс-конференции 11 августа сообщил, что несколько молодых людей, предположительно, украинцев, подняли бандеровский флаг на концерте Коржав Варшаве.

