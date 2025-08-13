На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Польши отреагировал на появление бандеровской символики в стране

Навроцкий назвал возмутительным появление в Польше бандеровской символики
true
true
true
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что появление бандеровской символики в стране возмутительно.

«Меня возмущает наличие символов Бандеры в польских общественных пространствах, в том числе и на Украине, но это другая страна, а в польских общественных пространствах они неприемлемы», — заявил он.

По словам Навроцкого, власти должны реагировать на подобные проявления очень решительно, всылая людей, пропагандирующих символику, из страны. Польский лидер выразил надежду, что в скором времени будут приняты норматичные акты, расширяющие список запрещенной символики, в том числе красно-черный флаг.

Он подчеркнул, что символы Бандеры на Украине неправильно преподносятся системой образования. По его словам, они не описываются в соответствии с историческими фактами.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил инцидент с поднятием бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве.

Глава польского МВД Марчин Кервиньский на пресс-конференции 11 августа сообщил, что несколько молодых людей, предположительно, украинцев, подняли бандеровский флаг на концерте Коржав Варшаве.

Ранее экс-нардеп Рады удивился, что Зеленский не знает про Волынскую резню, но прославляет Бандеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами