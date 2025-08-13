На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине вынесли заочный приговор депутату Госдумы Топилину

Суд на Украине заочно приговорил депутата Госдумы Топилина к 15 годам тюрьмы
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил депутата Госдумы, председателя комитета палаты по экономической политике Максима Топилина к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте украинской судебной власти.

«Коллегия судей Винницкого городского суда Винницкой области вынесла приговор гражданину РФ по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность республики — «Газета.Ru») и назначила ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Суд также постановил конфисковать имущество Топилина в пользу Украины.

В июле на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Николая Валуева. Решение вынес Хмельницкий суд.

До этого гендиректор «Мосфильма», народный артист РФ Карен Шахназаров, депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий были объявлены в розыск на Украине. Их обвинили в том числе в «поддержке действий РФ».

Ранее на Украине заочно осудили главу Дагестана за помощь участникам СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами