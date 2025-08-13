На Украине вынесли заочный приговор депутату Госдумы Топилину

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил депутата Госдумы, председателя комитета палаты по экономической политике Максима Топилина к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте украинской судебной власти.

«Коллегия судей Винницкого городского суда Винницкой области вынесла приговор гражданину РФ по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность республики — «Газета.Ru») и назначила ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Суд также постановил конфисковать имущество Топилина в пользу Украины.

В июле на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Николая Валуева. Решение вынес Хмельницкий суд.

До этого гендиректор «Мосфильма», народный артист РФ Карен Шахназаров, депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий были объявлены в розыск на Украине. Их обвинили в том числе в «поддержке действий РФ».

Ранее на Украине заочно осудили главу Дагестана за помощь участникам СВО.