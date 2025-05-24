Суд на Украине заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за помощь участникам российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Из текста следует, что районный суд города Черновцы признал политика виновным в финансировании действий, совершенных в целях изменения украинских границ. Исходя из этого, Меликову и было заочно назначено наказание в виде тюремного заключения.

Как отметили в СБУ, глава Дагестана оказывает российским войскам всестороннюю поддержку и призывает сограждан делать то же самое.

23 марта пресс-служба Меликова в Telegram-канале сообщила, что за последние три года Дагестан направил более 25 тыс. тонн гуманитарной помощи участникам СВО. В том числе российским военнослужащим передали квадроциклы, квадрокоптеры, комплекты спутникового оборудования, средства инженерной защиты, внешние аккумуляторы и другие необходимые предметы.

Ранее журналисты узнали о штурмовике из Дагестана, который почти месяц прятался от французских наемников под подбитым танком в зоне СВО.