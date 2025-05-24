На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заочно осудили главу Дагестана Меликова за помощь участникам СВО

СБУ: суд на Украине заочно приговорил Сергея Меликова к восьми годам тюрьмы
close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Суд на Украине заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за помощь участникам российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Из текста следует, что районный суд города Черновцы признал политика виновным в финансировании действий, совершенных в целях изменения украинских границ. Исходя из этого, Меликову и было заочно назначено наказание в виде тюремного заключения.

Как отметили в СБУ, глава Дагестана оказывает российским войскам всестороннюю поддержку и призывает сограждан делать то же самое.

23 марта пресс-служба Меликова в Telegram-канале сообщила, что за последние три года Дагестан направил более 25 тыс. тонн гуманитарной помощи участникам СВО. В том числе российским военнослужащим передали квадроциклы, квадрокоптеры, комплекты спутникового оборудования, средства инженерной защиты, внешние аккумуляторы и другие необходимые предметы.

Ранее журналисты узнали о штурмовике из Дагестана, который почти месяц прятался от французских наемников под подбитым танком в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами