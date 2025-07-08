Третьяк, Валуев и еще 10 депутатов приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев заочно приговорены на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы приговоров.

Приговоры депутатам вынесли различные суды Украины. Третьяк и Валуев были приговорены Хмельницким судом.

Третьяк является трехкратным победителем Олимпийских игр в составе сборной СССР. Валуев провел свой последний поединок в 2009 году.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме отреагировали на критику Доминика Гашека в адрес России.