Европа выделит Украине €500 млн на закупку газа к зиме

Sergei Karpukhin/Reuters

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит «Нафтогазу Украины» кредит на €500 млн для закупки газа к предстоящей зиме. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Свириденко подчеркнула, что данный контракт является самым большим в истории банка. Полученные средства позволят Украине обеспечивать граждан светом и теплом даже в самые холодные дни зимы.

«Но самое важное — впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины», — добавила она.

Недавно издание «Страна.ua» сообщило, что Украина наращивает закупку природного газа преимущественно российского происхождения из Венгрии и Словакии. За июль текущего года украинский импорт из Венгрии вырос на 13% до 300 млн куб м, из Словакии — на 140% до 268 млн куб м.

28 июля глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий сообщил, что Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору.

Ранее в ЕС рассказали о тратах на газ из России.

