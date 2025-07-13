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В ЕС рассказали о тратах на газ из России

Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС в 2024 году потратил на газ РФ больше, чем на Украину
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Vasily Fedosenko/Reuters

Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине. Об этом изданию La Repubblica рассказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

По его словам, ЕК планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Йоргенсен добавил, что следует развивать альтернативную возобновляемую и атомную энергетику для того, чтобы «не попасть в новую зависимость».

Он подчеркнул, что первым поставщиком газа сегодня — это Норвегия, за ней следуют США.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете их планы по постепенному отказу от российских энергоресурсов.

По информации Reuters, дипломаты стран Евросоюза планируют обсудить документ на следующей неделе. В тайне эти планы должны быть сохранены от других стран ЕС и «внешних игроков». При этом их будет необходимо направить на утверждение Брюсселю, уточнило агентство.

Эта мера должна стать одной из уступок Еврокомиссии странам ЕС, поскольку данный документ должен получить одобрение всех государств сообщества.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России упали.

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