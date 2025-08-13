На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с главой ФНС Егоровым

Путин обсудил с главой ФНС Егоровым налоговые поступления в бюджет России
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Егоров, в частности, рассказал российскому лидеру о налоговых поступлениях в бюджет в период с января по июнь 2025 года.

Во время предыдущей встречи с Егоровым в Кремле Путин заявлял, что в 2024 году налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили почти 46 трлн рублей. Глава ФНС отмечал, что наиболее хорошие показатели по федеральному бюджету — туда за отчетный период поступило 20,2 трлн рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Егоров также рассказал президенту о преимуществах внедрения единого налогового счета в России. По его словам, благодаря этому количество судебных исков ФНС за неуплату налогов за год сократилось на 3 миллиона.

Ранее власти отказались снижать порог по НДС для малого бизнеса до 2028 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами