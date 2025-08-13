Путин провел встречу с главой ФНС Егоровым

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Егоров, в частности, рассказал российскому лидеру о налоговых поступлениях в бюджет в период с января по июнь 2025 года.

Во время предыдущей встречи с Егоровым в Кремле Путин заявлял, что в 2024 году налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили почти 46 трлн рублей. Глава ФНС отмечал, что наиболее хорошие показатели по федеральному бюджету — туда за отчетный период поступило 20,2 трлн рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Егоров также рассказал президенту о преимуществах внедрения единого налогового счета в России. По его словам, благодаря этому количество судебных исков ФНС за неуплату налогов за год сократилось на 3 миллиона.

Ранее власти отказались снижать порог по НДС для малого бизнеса до 2028 года.