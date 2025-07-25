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Власти отказались снижать порог по НДС для малого бизнеса до 2028 года

«Известия»: Минфин отказался снижать порог по НДС для малого бизнеса до 2028-го
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Власти отказались от планов по снижению порога доходов для уплаты НДС малым бизнесом в торговле как минимум до 2028 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минфине и бизнес-сообществе.

Изначально обсуждалось сокращение лимита с 60 до 30 млн рублей, чтобы увеличить налоговые поступления. Однако предприниматели предупредили о рисках роста цен, недоимок и ухода компаний в теневой сектор. Статс-секретарь – замглавы Минфина Алексей Сазанов подтвердил, что решение отложено в рамках обещания правительства не менять налоговую систему в ближайшие три года. По его словам, снижение порога потребует дополнительного анализа, а бизнесу нужно время на адаптацию.

С 2025 года предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны платить НДС при годовом доходе свыше 60 млн рублей. Нововведение могло затронуть 2,2 млн торговых предприятий — 35% всего малого бизнеса, где заняты 4,5 млн человек.

«Опора России» направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с предупреждением, что снижение лимита приведет к кассовым разрывам: НДС уплачивается по отгрузке, а у малых компаний может не быть средств на момент платежа. Ассоциация электронной торговли (АУРЭК) считает, что нагрузка на бизнес выросла бы на 5 процентных пунктов, что может привести к закрытию ряда онлайн-магазинов.

По данным ФНС, текущая модель уже принесла бюджету 180 млрд рублей за первый квартал 2025 года. В годовом выражении поступления могут составить около 700 млрд.

Ранее корпорация МСП представила рейтинг госкомпаний по закупкам у малого и среднего бизнеса.

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