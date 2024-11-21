Путин сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет России

В 2024 году налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили почти 46 трлн рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Егоров пояснил, что этот показатель включает в себя полностью и бюджет, и внебюджетные фонды.

Глава ФНС отметил, что наиболее хорошие показатели по федеральному бюджету — туда за отчетный период поступило 20,2 трлн рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Егоров также рассказал президенту о преимуществах внедрения единого налогового счета в России. По его словам, благодаря этому количество судебных исков ФНС за неуплату налогов за год сократилось на 3 миллиона.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет выросли в 5 раз с 2010 года.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года.