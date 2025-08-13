На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о предложении Си Цзиньпина Трампу

Глава Минфина США Бессент: Си Цзиньпин предложил Трампу встретиться
Damir Sagolj/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил американскому президенту Дональду Трампу встретиться, однако это предложение еще не было принято. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business.

«Президент пока не дал согласия», — заявил глава Минфина США.

По словам Бессента, также не определена дата возможной встречи китайского и американского лидеров.

До этого газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Дональда Трампа могут пригласить на встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем в Китай в начале сентября. Уточняется, что в это время в КНР пройдет саммит, который может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Мероприятие будет отмечено парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября.

Газета The Times обратила внимание на то, что в публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу Трампа с Путиным и Си Цзиньпинем.

Ранее Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином до конца года.

