Зеленский рассказал об условии победы Путина

FT: Зеленский считает, что встреча РФ и США без Украины будет победой Путина

Президент России Владимир Путин одержит дипломатическую победу в случае проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом один на один без представителей ЕС и Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает британская газета Financial Times.

«Победой Путина в этом сценарии было бы просто сфотографироваться с Трампом, выйти из изоляции и отложить санкции», — отметил он.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.