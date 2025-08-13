На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц провел экстренное совещание на фоне падения рейтинга правящей коалиции

Bild: состоялось экстренное совещание Мерца с ХДС по проблемам коалиции
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Вечером 12 августа в ФРГ состоялось совещание канцлера Фридриха Мерца с представителями партии «Христианский демократический союз» (ХДС), входящей в правящую коалицию, на тему политических ошибок. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, среди присутствовавших на совещании были генсек ХДС Крастен Линнеман, глава минобразования Карин Прин и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Они обсудили отказ Мерца поставлять вооружения Израилю, проблемы с выбором кандидатов на посты в Федеральном конституционном суде и невыполнение обещания снизить налог на электричество.

Отмечается, что закончилось совещание в районе полуночи.

Недавний опрос института INSA показал, что почти две трети жителей Германии (60%) выражают недовольство работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца спустя 100 дней после формирования коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

Кроме того, партия «Альтернатива для Германии», согласно опросу Forsa, уже начала обгонять ХДС\ХСС по популярности.

Ранее в Германии произошел скандал из-за связанного с нацистами куплета песни.

