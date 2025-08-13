Зеленский захотел передать «сигнал» США и Европе по решению конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен «передать сигнал» странам Запада о невозможности принимать решения по Украине без учета позиции Киева. Об этом заявил сам президент Украины, его слова приводит Bloomberg.

«Я передам сигнал о том, что все чувствительные вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться в присутствии Украины», — отметил он.

По данным NBC, Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее CNN узнал точное место встречи Путина и Трампа.