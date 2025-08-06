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СМИ: принц Эндрю предоставил Эпштейну доступ в королевскую ложу при Елизавете II

Mirror: принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу, где была Елизавета II
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Принц Эндрю пригласил осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна в королевскую ложу во время скачек в Аскоте 22 июня 2000 года, где присутствовали королева Елизавета II и королева-мать. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на фотографию, изъятую при обыске на Манхэттене.

На снимке Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл запечатлены в зоне, доступной только членам королевской семьи и их гостям. Фото хранилось в особняке финансиста стоимостью £60 млн среди изображений с другими публичными фигурами.

«Факт присутствия осужденного преступника рядом с монархом усугубляет скандал вокруг связей принца Эндрю и Эпштейна», — констатирует издание.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп захотел отвлечь внимание от дела Эпштейна с помощью России.

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