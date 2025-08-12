На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США назвал «ознакомительным» предстоящий саммит на Аляске

Рубио: встреча Трампа и Путина будет ознакомительной
Reuters

Предстоящая на Аляске встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет носить ознакомительный характер. Об этом в интервью радиостанции 77 WABC заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он отметил, что из нескольких телефонных разговоров Трампа и Путина «не вышло того, на что рассчитывали». Поэтому президент США считает, что ему нужно посмотреть «этому парню» в глаза, встретиться лицом к лицу, услышать его точку зрения и оценить ситуацию.

Рубио подчеркнул, что предстоящая встреча не означает, что Трамп уступил Путину. Встреча нужна для того, чтобы разобраться и принять решение.

По словам госсекретаря, после начала переговоров очень быстро станет ясно, будут ли они успешными.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила во время брифинга, что для Трампа большая честь принять Путина на американской земле.

Ранее в Белом доме сообщили, что Зеленского не будет на встрече Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
