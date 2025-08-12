Трамп планирует пообщаться с Путиным наедине

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пройдет в том числе и в формате тет-а-тет, сообщила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт. Трансляцию ее брифинга вел YouTube-канал Белого дома.

«Да, это часть плана», — сказала Левитт, отвечая на вопрос, планируется ли встреча в формате «один на один».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Местом встречи выбран город Анкоридж.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

Ранее в Белом доме ответили, почему Зеленского не пригласили на встречу Путина и Трампа.