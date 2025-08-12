Лавров созвонился с госсекретарем США Рубио

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД России: Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече лидеров РФ и США
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио подготовку к предстоящей встрече лидеров двух государств на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор между российским дипломатом и американским сенатором состоялся во вторник, 12 августа.

«Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Сообщается, что обе стороны подтвердили настрой на успешность и эффективность российско-американского саммита.

Трамп и Путин проведут переговоры на Аляске 15 августа. Главная тема встречи — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее стало известно о «подарке» Трампа Путину.

