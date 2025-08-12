Брошенный унитаз с надписью «Трамп» обнаружили на Аляске

На улице крупнейшего города Аляски Анкоридж нашли брошенный унитаз с надписью «Трамп». Фотографию сантехнического оборудования опубликовал местный портал The Alaska Landmine на своей странице в соцсети Х.

Унитаз запечатлели на одном из перекрестков в городе. Как он там появился, неизвестно.

15 августа на Аляске состоятся переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Главная тема встречи — урегулирование российско-украинского конфликта. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

По данным Reuters, США и Россия обсуждают проект соглашения, при котором Москва сохраняет контроль над Крымом, а также значительной частью ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В обмен планируется прекращение боевых действий.

