В России предупредили НАТО об уничтожении столиц Европы за атаку на Калининград

Депутат Колесник: НАТО потеряет европейские столицы за атаку на Калининград
Алексей Даничев/РИА Новости

От европейских столиц ничего не останется в случае нападения НАТО на Калининградскую область. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется», — подчеркнул он.

Россия готова к любому вооруженному нападению на регион, добавил Колесник.

До этого военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов заявлял, что любые попытки захватить Калининградскую область обернутся катастрофой для НАТО.

17 июля американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону России в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. Он подчеркнул, что такой план уже разработан.

Ранее Лавров назвал тревожными сигналами антироссийские заявления в Европе.

