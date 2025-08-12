На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Швейцария присоединилась к новым санкциям Евросоюза против России

Под новые санкции Швейцарии против России попали 14 физлиц и 41 юрлицо
true
true
close
Global Look Press

Федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии расширило антироссийский санкционный список, включив в него 14 физических и 41 юридическое лицо. Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Уточняется, что эти меры приняты в поддержку 18-го пакета санкций, введенного ЕС против России 18 июля. Они вступают в силу 12 августа.

«В ответ на продолжающуюся войну России против Украины ЕС принял дальнейшие меры против России 18 июля в рамках своего 18-го пакета санкций. Действуя в рамках своего мандата, ЕАЭР включил различные списки от имени Швейцарии», — отметили в управлении.

В новый список санкций Швейцарии попали российские и международные компании, якобы управляющие судами теневого флота, торговцы российской сырой нефтью и поставщики военно-промышленного комплекса РФ, в том числе базирующиеся в третьих странах. У них будут заморожены активы на территории Швейцарии. Кроме того, для них вводится запрет на предоставление экономических ресурсов и въезд в страну.

До этого в официальном пресс-релизе Еврокомиссии сообщалось, что лидеры европейских стран продолжат вводить новые санкции против РФ в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Отмечается, что совместно с США и другими партнерами ЕС продолжит оказание политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине.

Ранее эксперт назвал «самоубийством» отказ ЕС от энергоносителей России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами