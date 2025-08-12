Швейцария присоединилась к новым санкциям Евросоюза против России

Федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии расширило антироссийский санкционный список, включив в него 14 физических и 41 юридическое лицо. Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Уточняется, что эти меры приняты в поддержку 18-го пакета санкций, введенного ЕС против России 18 июля. Они вступают в силу 12 августа.

«В ответ на продолжающуюся войну России против Украины ЕС принял дальнейшие меры против России 18 июля в рамках своего 18-го пакета санкций. Действуя в рамках своего мандата, ЕАЭР включил различные списки от имени Швейцарии», — отметили в управлении.

В новый список санкций Швейцарии попали российские и международные компании, якобы управляющие судами теневого флота, торговцы российской сырой нефтью и поставщики военно-промышленного комплекса РФ, в том числе базирующиеся в третьих странах. У них будут заморожены активы на территории Швейцарии. Кроме того, для них вводится запрет на предоставление экономических ресурсов и въезд в страну.

До этого в официальном пресс-релизе Еврокомиссии сообщалось, что лидеры европейских стран продолжат вводить новые санкции против РФ в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Отмечается, что совместно с США и другими партнерами ЕС продолжит оказание политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине.

Ранее эксперт назвал «самоубийством» отказ ЕС от энергоносителей России.