Молдавская оппозиция начала кампанию гражданского неповиновения

Шор призвал молдован не платить налоги в рамках акции неповиновения властям
Максим Блинов/РИА Новости

Молдавский оппозиционер Илан Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в республике, призвав граждан не платить налоги в течение месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу блока «Победа».

«Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово», — заявил он в видеообращении.

До этого Шор призвал жителей Молдавии к бессрочной акции протеста против действующего правительства. Местом встречи была выбрана площадь Великого Национального собрания.

На прошлой неделе сообщалось, что у членов оппозиционного блока «Победа» прошли обыски в Кишиневе и на севере Молдавии по обвинению во вмешательстве в выборы в парламент.

В июле оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии. В начале августа стало известно, что «Победу» не пустили на выборы в Молдавии, запланированные на 28 сентября 2025 года.

Ранее в Молдавии обвинили Санду и ее партию во ввержении страны в нищету.

Выборы в Молдавии
