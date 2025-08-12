Спецслужбы проверяют все брони жилья на Аляске в преддверии саммита США-Россия

Спецслужбы проверяют брони жилья в Анкоридже в день переговоров Путина и Трампа

Спецслужбы проверяют все брони жилья в Анкоридже (Аляска) в день переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает местное издание The Alaska Landmine в соцсети X со ссылкой на источника.

«Секретная служба связывается с компаниями по недвижимости в Анкоридже, чтобы помочь проверить предложения по аренде жилья на [платформах] Airbnb и VRBO», — говорится в сообщении.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее украинские беженцы на Аляске помолились о мире.