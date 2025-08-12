В Аргентине просят задержать Нетаньяху в случае его визита

Аргентинский профсоюз работников госсектора (ATE) попросил суд выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита. Об этом сообщает ТАСС.

ATE <...> подала жалобу в федеральный суд с просьбой о незамедлительном задержании Нетаньяху на основании ордеров Международного уголовного суда (МУС).

По данным администрации президента Аргентины, Нетаньяху планирует посетить республику в ближайшие месяцы.

10 августа стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.

Ранее Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе.