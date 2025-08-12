На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Аргентине просят задержать Нетаньяху в случае его визита

Профсоюз работников госсектора попросил задержать Нетаньяху в случае визита
true
true
true
close
Jack Guez/Reuters

Аргентинский профсоюз работников госсектора (ATE) попросил суд выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита. Об этом сообщает ТАСС.

ATE <...> подала жалобу в федеральный суд с просьбой о незамедлительном задержании Нетаньяху на основании ордеров Международного уголовного суда (МУС).

По данным администрации президента Аргентины, Нетаньяху планирует посетить республику в ближайшие месяцы.

10 августа стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.

Ранее Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами