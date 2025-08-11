Зеленский захотел показать, что не является препятствием к миру

NYT: Зеленский боится, что на Аляске его представят как препятствие к миру

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что Украину представят на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как препятствие к миру. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Зеленский полон решимости продемонстрировать, что его страна не является препятствием к миру, подчеркивая готовность Киева принять безоговорочное прекращение огня», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, Украина опасается, что Кремль попытается убедить президента Трампа на американо-российских переговорах на Аляске, что препятствием к миру является Украина.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».