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Зеленский предпринял попытку оправдаться за перепалку с Трампом

Зеленский попытался оправдаться за ссору с Трампом на встрече в Вашингтоне
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Brian Snyder/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский попытался оправдаться за словесную перепалку с президентом США Дональдом Трампом, которая произошла во время их встречи в Белом доме. Глава государства высказался о тех событиях в ходе интервью для медиаконцерна Axel Springer, пишет газета Politico.

По словам политика, он сожалеет, что переговоры в Вашингтоне вышли из-под контроля.

«У нас просто не так много времени в жизни. Я хотел конкретных решений», — сказал Зеленский.

Встреча украинского и американского лидеров в Белом доме состоялась 28 февраля и завершилась их словесной перепалкой. В ходе переговоров Зеленский настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности. Трамп, в свою очередь, упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. Более того, президент США заявил, что Зеленский недостаточно уважительно относится к его стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 марта Зеленский рассказал, что во время скандального разговора с Трампом он якобы «защищал достоинство Украины».

Ранее журналисты узнали, кто помогал украинскому лидеру писать «примирительное письмо» президенту США.

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