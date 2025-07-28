Лавров дал прогноз на ближайшие 10 лет

Ближайшее десятилетие будет непростым, в том числе из-за угроз, связанных с НАТО. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, представители западных стран, среди которых американцы, не скрывают интерес в вопросе распространения своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы привлечь индийскую сторону к этому процессу.

«Вот поэтому угроз много, и десятилетие будет непростым», — объяснил он.

Лавров отметил, что перенос военной инфраструктуры НАТО на Дальний Восток, в Южно-Китайское море, в Тайваньский пролив, на Корейский полуостров тоже влияют на сферу международной безопасности.

Глава МИД РФ добавил, что на данный момент образовалась тройка, в которую входят США, Япония и Южная корея. Эти страны, по словам министра, устраивают «все более и более мощные военные учения» у КНДР. Он подчеркнул, что в этом контексте у сторон появляются элементы ядерных вооружений.

Помимо этого, страны — члены НАТО «активно проникают» в Японию и собираются открыть на территории страны свое представительство.

Во время этого же выступления Лавров заявил, что Россия впервые в истории воюет одна против всего Запада. По его словам, в Первую мировую и во Вторую мировую у РФ были союзники, однако на данный момент их нет. Он призвал полагаться только на собственные силы и не допускать слабины и слабости.

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