На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США призвали убедить Россию оставить Украине вооружение

WP: США должны убедить Россию, что Украина должна остаться вооруженной до зубов
true
true
true
close
Jorge Silva/Reuters

Соединенные Штаты должны убедить руководство России, что Украина должна оставаться «вооруженным до зубов» государством на востоке Европе. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению автора статьи, необходимо заставить Россию принять тот момент, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Журналист сообщает в публикации, что республика «словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием».

Ожидается, что такой план станет альтернативой вступлению Украины в НАТО.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Это будет первая встреча российского и американского президентов в США с 1988 года. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами