США призвали убедить Россию оставить Украине вооружение

Соединенные Штаты должны убедить руководство России, что Украина должна оставаться «вооруженным до зубов» государством на востоке Европе. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению автора статьи, необходимо заставить Россию принять тот момент, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Журналист сообщает в публикации, что республика «словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием».

Ожидается, что такой план станет альтернативой вступлению Украины в НАТО.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Это будет первая встреча российского и американского президентов в США с 1988 года. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».