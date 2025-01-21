Трамп допустил применение военной силы против наркокартелей в Мексике

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил применение военной силы против мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает ТАСС.

Во время подписания в Белом доме указа о признании наркокартелей из Мексики иностранными террористическими организациями один из журналистов задал Трампу вопрос о возможности использования против них американских вооруженных сил. Трамп ответил, что отправка военных в США в Мексику вполне возможна, так как «случались и более странные вещи».

Президент США подчеркнул, что люди годами ждали ужесточения борьбы с наркокартелями. Он высказал мнение, что власти Мексики не будут рады вводу американских войск на территорию страны, но при этом заявил, что Вашингтон должен пойти на принятие такого решения.

20 января Трамп в своей инаугурационной речи объявил, что США будут считать наркокартели террористическими организациями.

До вступления лидера в должность высокопоставленный представитель его администрации заявил, что этот шаг «откроет новые возможности для выполнения миссии Трампа по обеспечению внутренней безопасности». По словам источника, политик намерен «полностью искоренить» присутствие картелей и в том числе собирается создать целевые группы с участием сотрудников ФБР и других агентств.

На инаугурационном мероприятии в Capital One Arena в Вашингтоне Трамп подписал ряд указов. Среди них — денонсация 78 исполнительных указов Байдена, выход США из Парижского соглашения по климату и прекращение государственной цензуры. Какие указы подписал Трамп в первый день своего президентства — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Мексике на акции протеста сожгли куклу Трампа.