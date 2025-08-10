Путин поговорил с президентом Киргизии

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом пресс-служба Кремля сообщила в своем Telegram-канале.

«В ходе разговора глава российского государства рассказал Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске», — говорится в публикации.

В Кремле уточнили, что президент Киргизии приветствовал развитие диалога между РФ и США и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению конфликта на Украине.

Кроме того, стороны обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Незадолго до этого Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной повестки дня. Более того, президент РФ рассказал таджикистанскому коллеге об основных результатах переговоров с США.

Ранее в ООН отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа.