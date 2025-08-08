На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вашингтон не намерен признавать палестинское государство

Вэнс: США не планируют признавать Палестину
Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон не намерен признавать палестинское государство. Такое заявление он сделал на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, передает CNN.

По словам Вэнса, отсутствие «дееспособного» правительства в Палестине делает признание государственности невозможным.

«Не представляю, что означало бы признание государства Палестина, учитывая отсутствие там работоспособного правительства», — заявил вице-президент.

Вэнс добавил, что США активно работают над увеличением гуманитарной помощи Газе и ведут переговоры, чтобы заставить палестинское движение ХАМАС отказаться от угроз гражданскому населению Израиля.

До этого Израиль выступил с угрозами в адрес Великобритании, высказав возможность прекращения сотрудничества с королевством в сфере обороны и безопасности в случае, если Лондон признает Палестину.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором сообщалось, что Лондон рассмотрит возможность признания палестинского государства до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. В документе пояснялось, что это будет сделано в случае, если Израиль продолжит создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и проводить военные операции в этом анклаве.

Ранее Трамп накричал на Нетаньяху по телефону.

Все новости на тему:
Война в Газе
