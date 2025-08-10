СМИ узнали о тайном плане Лондона по Палестине

Лондон полгода втайне разрабатывал план решения палестинского вопроса и уже поделился им с союзниками. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл начал распространять среди союзников план за день до конференции в Нью-Йорке, посвященной урегулированию палестино-израильского конфликта.

Со слов собеседников газеты, план содержит восемь пунктов, среди которых создание в Газе технократического палестинского правительства, а также полный вывод войск Израиля и контроль за прекращением огня под руководством США. В конечном счете все это должно привести к созданию двух независимых государств, говорится в статье.

Международная конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта прошла в Нью-Йорке 30 июля под председательством Франции и Саудовской Аравии. По итогам этого мероприятия участники договорились о шагах, которые необходимо сделать для мира в рамках концепции двух государств. Стороны подтвердили приверженность к прекращению войны в Газе, а также продемонстрировали стремление достичь устойчивого мира.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает государство Палестина.

Ранее Джей Ди Вэнс сообщил, что США не намерены признавать палестинское государство.