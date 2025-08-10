На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о тайном плане Лондона по Палестине

NYT: Лондон полгода втайне разрабатывал план решения палестинского вопроса
Reuters

Лондон полгода втайне разрабатывал план решения палестинского вопроса и уже поделился им с союзниками. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл начал распространять среди союзников план за день до конференции в Нью-Йорке, посвященной урегулированию палестино-израильского конфликта.

Со слов собеседников газеты, план содержит восемь пунктов, среди которых создание в Газе технократического палестинского правительства, а также полный вывод войск Израиля и контроль за прекращением огня под руководством США. В конечном счете все это должно привести к созданию двух независимых государств, говорится в статье.

Международная конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта прошла в Нью-Йорке 30 июля под председательством Франции и Саудовской Аравии. По итогам этого мероприятия участники договорились о шагах, которые необходимо сделать для мира в рамках концепции двух государств. Стороны подтвердили приверженность к прекращению войны в Газе, а также продемонстрировали стремление достичь устойчивого мира.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает государство Палестина.

Ранее Джей Ди Вэнс сообщил, что США не намерены признавать палестинское государство.

Война в Газе
