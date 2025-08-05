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В Кремле не ответили на вопрос, принял ли Путин решение по развертыванию ракет

Песков о решении Путина по развертыванию РСМД: вряд ли стоит ожидать анонсов
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Anatolii Stepanov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, принял ли Владимир Путин решение по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) после вчерашнего заявления российского МИД.

«Вряд ли стоит ожидать анонсов. Это в сфере обороны. Непубличная область», — сказал он журналистам на брифинге.

4 августа российский МИД заявил, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД)», а «условия для сохранения этого моратория исчезли».

В заявлении говорится, что шаги западных стран ведут к созданию в прилегающих к РФ регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности в контексте стратегического порядка. Ситуация требует от РФ компенсирующих военно-технических мер для защиты от возникающих угроз и поддержания стратегического баланса, добавили в МИД.

СССР и США подписали Договор о ликвидации РСМД в 1987 году, который обязал их не производить и не испытывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

В 2018 году США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не вернется к исполнению своих договорных обязательств. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км. В Москве утверждают, что ракета не нарушает договор. В июле 2019 года Путин подписал закон о приостановке договора.

Ранее NYT писала, что РФ и США могут вернуться к опасной гонке вооружений в духе Холодной войны.

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