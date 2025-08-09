На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин и да Силва договорились о заседании комиссии по сотрудничеству

Россия и Бразилия проведут заседании комиссии по сотрудничеству в 2025 году
true
true
true
close
MFA Russia/Global Look Press

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силфа договорились провести заседание комиссии высокого уровня по сотрудничеству в конце 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Заседания комиссии не проводились с 2015 года. Возобновить ее работу Россия и Бразилии решили в мае 2025 года.

В ходе обсуждения двусторонних связей, бразильский лидер выразил готовность внести вклад в урегулирование отношений между РФ и Украиной, в том числе в рамках группы «Друзей мира», созданной по инициативе Бразилии и Китая. При этом да Силва призвал всех участников украинского конфликта углубить прямой диалог для поиска мирного решения и установления прочного мира.

9 августа состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его бразильским коллегой Лулой да Силвой. В числе прочего стороны обсудили итоги визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Ранее да Силва отказался унижаться перед Трампом после новых пошлин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами