Путин и да Силва договорились о заседании комиссии по сотрудничеству

Россия и Бразилия проведут заседании комиссии по сотрудничеству в 2025 году

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силфа договорились провести заседание комиссии высокого уровня по сотрудничеству в конце 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Заседания комиссии не проводились с 2015 года. Возобновить ее работу Россия и Бразилии решили в мае 2025 года.

В ходе обсуждения двусторонних связей, бразильский лидер выразил готовность внести вклад в урегулирование отношений между РФ и Украиной, в том числе в рамках группы «Друзей мира», созданной по инициативе Бразилии и Китая. При этом да Силва призвал всех участников украинского конфликта углубить прямой диалог для поиска мирного решения и установления прочного мира.

9 августа состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его бразильским коллегой Лулой да Силвой. В числе прочего стороны обсудили итоги визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Ранее да Силва отказался унижаться перед Трампом после новых пошлин.