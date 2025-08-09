Трамп заявил, что Зеленский должен что-то подписать

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен быть готов «что-то подписать» для урегулирования ситуации между Киевом и Москвой.

«Зеленский должен получить все необходимое, потому что он должен быть готов подписать что-то», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, украинский лидер в настоящее время не уполномочен «делать определенные вещи».

«Я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это», — подчеркнул президент США.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова американского лидера.

На новость о том, что президенты России и США проведут встречу на Аляске, отреагировали западные СМИ. Издания New York Times, The Hill, Newsweek, Bloomberg, Guardian, Nikkei, телеканалы CNN, Sky News и CTV разместили ее на первых полосах.

Ранее в Европе заявили, что у Зеленского нет права голоса в вопросе мира на Украине.