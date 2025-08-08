На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава комитета Рады призвал не ждать возвращения к границам 1991 года

Депутат Рады Гетманцев: Киеву не дождатся возвращения к границам 1991 года
Adam Gray/AP

Киеву не следует ждать возвращения к границам 1991 года, а, вместо этого, готовиться к компромиссам. Об этом в эфире телеканала «Новости.Live» заявил глава комитета Верховной рады по финансам Даниил Гетманцев.

«Я бы точно не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы», — сказал депутат, отметив, что база для договоренностей уже начинает намечаться.

8 августа агентство Bloomberg сообщило, что будущее соглашение между Россией и Соединенными Штатами может закрепить за Москвой территории, перешедшие под ее контроль в ходе украинского конфликта.

По данным журналистов, соглашение якобы предполагает остановку наступления ВС РФ в Запорожской и Херсонской областях, однако финальная версия договора еще не утверждена.

До этого британская газета The Telegraph писала, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готов к прекращению огня по линии фронта.

Ранее Зеленский согласовал новые санкции против России.

