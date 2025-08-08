На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Bloomberg: план США и РФ закрепит успехи Путина на Украине

Bloomberg: соглашение между Трампом и Путиным закрепит успехи РФ на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Будущее соглашение между Россией и Соединенными Штатами может закрепить за Москвой территории, перешедшие под ее контроль в ходе украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны на Украине, которое закрепит оккупацию Россией захваченных территорий», — говорится в статье.

По данным журналистов, соглашение якобы предполагает остановку наступления ВС РФ в Запорожской и Херсонской областях, однако финальная версия договора еще не утверждена.

Отмечается, что план США и РФ в своей основе направлен на заморозку конфликта и последующие «технические переговоры» по окончательному урегулированию украинского кризиса.

6 августа Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными.

Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о «незаметном канале связи» между Россией и США.

Встреча Путина и Трампа
