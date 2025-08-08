На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что Украина готова рассмотреть прекращение огня по линии фронта

Telegraph: Украина не сможет вернуть все территории военным путем
true
true
true
close
Adam Gray/AP

Украина не сможет вернуть удерживаемые Россией территории военным путем. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

В материале говорится, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо искать дипломатические пути.

«Telegraph понимает, что Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, но без международного признания российского контроля над оккупированными территориями», — пишет Telegraph.

Газета отмечает, что это связано с тем, что Конституция Украины запрещает изменять территориальное устройство страны.

До этого главком ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН заявил, что Украина должна сделать все, чтобы закончить конфликт в свою пользу военными методами и с позиции силы.

Он добавил, что нужно заставить Россию пойти на завершение конфликта «не с позиции силы, а на наших условиях».

Ранее на Украине заявили, что Белый дом готовит встречу Путина, Трампа и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами