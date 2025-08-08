Telegraph: Украина не сможет вернуть все территории военным путем

Украина не сможет вернуть удерживаемые Россией территории военным путем. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

В материале говорится, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо искать дипломатические пути.

«Telegraph понимает, что Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, но без международного признания российского контроля над оккупированными территориями», — пишет Telegraph.

Газета отмечает, что это связано с тем, что Конституция Украины запрещает изменять территориальное устройство страны.

До этого главком ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН заявил, что Украина должна сделать все, чтобы закончить конфликт в свою пользу военными методами и с позиции силы.

Он добавил, что нужно заставить Россию пойти на завершение конфликта «не с позиции силы, а на наших условиях».

Ранее на Украине заявили, что Белый дом готовит встречу Путина, Трампа и Зеленского.