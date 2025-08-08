На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американское издание назвало хаос последствием поддержки Украины для Запада

National Review: Запад погрузился в хаос в результате поддержки Украины
U.S. Marine/Global Look Press

Ценой поддержки Украины для Запада стало погружение в хаос. Об этом пишет колумнист американского издания National Review Майкл Дуглас Догерти.

По его словам, Запад допустил ошибку и выставил себя лицемером в вопросах морали, сделав ставку на правительства, которые позволяют себе «националистические излишества».При этом Догерти отметил, что, несмотря на сомнительность облика украинского правительства, доверие к мировому порядку и демократическим ценностям было вложено коллективным Западом в его поддержку. Из-за этого пути к отступлению для западных стран отрезаны.

«Все дошло до уровня мрачного фарса. <..> Мы вынуждены поддерживать правительство и конфликт, которые на самой Украине уже давно потеряли народную поддержку», — прокомментировал ситуацию журналист.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что заморозка конфликта на Украине не принесет полноценного мира и может стать причиной хаоса в Восточной Европе.

Ранее в Германии пропал миллиард евро, который предназначался Украине.

