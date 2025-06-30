«Финансовый хаос». В Германии потеряли предназначенный Украине €1 млрд

В Германии недосчитались €1 млрд, который предназначался Украине. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву €9 млрд, но правительство страны одобрило проект бюджета, в котором эта сумма уменьшилась на миллиард. Журналисты Bild уже окрестили эту ситуацию «финансовым хаосом».

Украина в этом году может получить на один миллиард евро меньше, чем ей обещал министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего необъявленного визита в Киев 12 июня. Чиновник заявил, что Украине в рамках военной помощи на текущий год направят €9 млрд. По словам Писториуса, деньги предназначены «в том числе на ракеты большой дальности».

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и оказалась в положении, при котором Россия будет готова к серьезным переговорам», — подчеркивал министр.

18 июня слова министра подтвердило минобороны ФРГ. Ведомство уточнило, что в 2025 году Германия предоставит Украине €7,3 млрд военной помощи, эта сумма уже согласована парламентом.

«Дополнительно планируется выделить €1,9 млрд, при условии одобрения бундестагом. Общая сумма помощи в 2025 году: до €9,2 млрд», — добавило минобороны.

О потере миллиарда стало известно чуть позже, 24 июня, когда правительство страны одобрило проект бюджета . В документе помощь Украине оценивалась уже в €8,3 млрд, а не в €9,2 млрд.

На фоне «пропажи» денег журналисты Bild сделали вывод, что в немецком оборонном ведомстве царит «финансовый хаос».

Министр просчитался?

В минобороны ФРГ опровергли предположения о том, что Писториус, как заметила Bild, «просчитался».

«Немецкое правительство поддержит Украину в этом году, как и было обещано, примерно на €9 млрд в 2025 году. Министр финансов [Ларс] Клингбайль и министр обороны Писториус договорились об этом во время переговоров по бюджету», — отметил собеседник издания.

По его словам, тот факт, что сумма поддержки Киева в одобренном кабмином проект составляет не €9 млрд, а €8,3 млрд, «ничего не меняет». Представитель ведомства добавил, что €1,9 млрд «уже включены в сумму €8,3 млрд».

«Это явное противоречие предыдущим заявлениям министерства, которое ранее привело простой расчет и распространило его через свои каналы в социальных сетях: 7,3 млрд плюс 1,9 млрд равно 9,2 млрд», — подчеркнула Bild.

Источник издания уточнил, что немецкое оборонное ведомство на переговорах по бюджету говорило о выделении Киеву помощи именно на €8,3 млрд.

Журналисты отметили, что министерство, вероятно, планирует «найти еще 900 млн вне федерального бюджета». И если ведомству Писториуса это не удастся, то разрыв могут покрыть за счет налогоплательщиков , добавило издание.

«Полис страхования жизни»

Власти Германии неоднократно заявляли о своей готовности вкладывать деньги в военно-промышленный комплекс Украины и направлять ей вооружение. В частности, в конце мая Писториус подписал с украинским министром оброны Рустемом Умеровым договор об инвестициях в производство дальнобойного оружия на Украине. Также был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал поставки оружия Украине со стороны ФРГ «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе.

«Украина разработает и произведет системы вооружения с очень далеко идущими возможностями, а Германия это профинансирует. Это настоящий полис страхования жизни для Украины в долгосрочной перспективе», — отметил он в эфире ZDF.

В Германии высказались о поставках оружия Украине Германия продолжит поставки оружия Украине при отсутствии прекращения огня. Об этом... 12 мая 11:14

Кроме того, планы по поставке Киеву крылатых ракет Taurus остаются в силе.

«Обещание канцлера [ФРГ Фридриха Мерца] Украине, что он поставит Taurus, как и прежде, остается в силе», — сказала экс-председатель Христианско-демократического союза (ХДС), бывший министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Berliner Zeitung.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также Берлин профинансирует производство украинских дальнобойных беспилотников типа Ан-196 («Лютый»), которые смогут поражать цели на расстоянии примерно две тысячи километров. По информации Der Spiegel, сделка составит «трехзначную миллионную сумму».

В Кремле позицию Германии по поставкам оружия Украине назвали безответственной.

«Это очень опасная тенденция, это безответственная позиция, которую занимает Германия. Надеюсь, что она не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного регулирования», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.