Стало известно о «незаметном канале связи» между Россией и США

Time: США с начала года открыли незаметный канал связи с Кремлем через Минск
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты с начала 2025 года открыли «незаметный» канал связи с Россией через президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет журнал Time.

«В течение месяца после инаугурации Трампа в январе американские официальные лица совершили первый из как минимум пяти визитов в Минск, чтобы выяснить, чего может добиться (президент Белоруссии Александр – «Газета.Ru») Лукашенко (в деле налаживания контактов РФ и США – «Газета.Ru»). В ходе этого процесса им удалось ослабить образ Беларуси как государства-изгоя, добиться освобождения нескольких известных политзаключенных и открыть незаметный канал связи с Кремлем через Минск», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Time, американцы использовали этот канал, чтобы продвинуть идею встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Как сообщил бывший адвокат Трампа, слова которого приводит журнал, Лукашенко предложил «передавать послания» из США России.

Лукашенко в интервью Time назвал себя «трампистом», однако отметил, что критикует президента США Дональда Трампа за болтовню в СМИ.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия непобедимы.

