Россия может прекратить наступление на Украине на фоне переговоров с США

Bloomberg: Россия может прекратить наступление на Украине ради соглашения с США

Россия в контексте территориального соглашения с США по Украине может прекратить продвижение своих войск в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, согласно условиям соглашения, которое обсуждают официальные лица, Россия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль нынешних линий фронта», — говорится в сообщении издания.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

ТАСС со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран.

Накануне сам Владимир Путин заявил, что рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как «подходящее» место для встречи с Дональдом Трампом.

