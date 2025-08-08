Названа страна, выступившая против проведения встречи Путина и Трампа в Риме

Corriere della Sera: Россия не одобрила встречу Путина и Трампа в Риме

Россия выступила против проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

По ее данным, Трамп предложил премьер-министру Италии Джордже Мелони организовать встречу с Путиным в Риме, она согласилась принять саммит, после чего госсекретарь США Марко Рубио назвал итальянскую столицу возможной площадкой для переговоров. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский одобрил Рим как место проведения саммита.

«Однако Россия немедленно выступила против, поскольку «считает Италию страной, слишком явно выступающей на стороне Украины», — отмечается в материале.

Еще одним препятствием стал ордер Международного уголовного суда, выданный в 2023 году в отношении Путина, пишет автор.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов двух стран. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Газета The Washington Post назвала будущую встречу «значительной победой» для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран.