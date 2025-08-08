На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп накричал на Нетаньяху по телефону

NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за голодающих детей в Газе
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора, который был посвящен гуманитарному кризису и голодающим детям в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По информации источника, глава израильского правительства заявил американскому лидеру о том, что массовый голод в секторе Газа якобы не соответствует действительности и сообщения о нем были сфабрикованы ХАМАС.

«Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод — это фальшивка, и его помощники показывали ему доказательства», — говорится в публикации.

Трамп также сказал, что видел фотографии детей в Газе, которые «выглядят очень голодными», что там «настоящий голод» и что «это невозможно симулировать».

До этого сообщалось, что кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по оккупации Газы. О планах по оккупации анклава также сообщил N12. По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где движение ХАМАС удерживает израильских заложников.

При этом телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС утратил контроль над ситуацией с безопасностью в секторе Газа из-за сложной ситуации с голодом и безопасностью в регионе.

Сам Нетаньяху заявлял, когда его спросили, имел ли он в виду, что Израиль «возьмет под контроль весь 26-мильный сектор Газа», глава израильского правительства ответил: «Мы не хотим его сохранять. Мы хотим иметь периметр безопасности. Мы не хотим им управлять».

Ранее в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.

Война в Газе
