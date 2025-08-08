США готовы согласиться на перемирие по Украине, которое закрепит территории за Россией

Bloomberg: Россия и США планируют перемирие, чтобы закрепить территории за РФ

Россия и США «планируют перемирие», которое бы закрепило территориальные успехи РФ на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США и Россия планируют перемирие, чтобы закрепить успехи Путина на Украине», — пишет издание.

По словам осведомленных источников агентства, Москва и Вашингтон стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине, которое закрепит за Россией территории, вошедшие под контроль РФ в ходе СВО.

Официальные лица США и России работают над соглашением о территориях для запланированной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.