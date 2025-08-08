На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Джей Ди Вэнс отреагировал на вопрос о преемнике Трампа

Вэнс заявил, что не думает о президентских выборах 2028 года
true
true
true
close
Daniel Cole/Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что сфокусирован на текущей работе и не думает о выборах американского лидера, которые состоятся в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я даже не сосредоточен на выборах 2026 года, не говоря уже о выборах через год или два», — сказал Вэнс, отметив, что «политика сама себя уладит», если работники администрации будут трудиться на благо американцев.

6 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих президентских выборах от Республиканской партии.

Американский лидер назвал его фаворитом и подчеркнул, что тот отлично справляется со своей работой.

При этом Трамп отметил, что среди республиканцев имеются и другие кандидаты, в том числе государственный секретарь Марко Рубио. Сам Рубио, впрочем, также высказывался в пользу кандидатуры Вэнса.

Ранее Вэнс публично показал неприличный жест критикам Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами