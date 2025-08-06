Вторжение ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года стало роковой ошибкой для Украины. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Роковой ошибкой Украины стал киевский режим сам по себе, не только вторжение ВСУ в Курскую область, где Киев потерял десятки тысяч человек, отборные части», — заявил Колесник.

Депутат напомнил, что сегодня годовщина с начала вторжения в российский регион. Парламентарий указал, что ответ на действия ВСУ был «страшным», и вся группировка была «беспощадно» уничтожена. Колесник также назвал «киевский режим» роковой ошибкой, «подлежащей уничтожению».

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Ранее Бастрыкин раскрыл, наемники из каких стран участвовали во вторжении в Курскую область.