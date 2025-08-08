Лукашенко: позиции для «Орешника» в Белоруссии уже определены и обустраиваются

Позиции для размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии уже определены и обустраиваются. Об этом в интервью журналисту Time заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Первые позиции мы уже определили, они обустраиваются», — заявил он.

Лукашенко отметил, что «Орешник» будет установлен в стране до конца текущего года.

До этого политолог Лариса Шеслер объяснила, что Киев совместно с западными партнерами пытается помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, используя для этого протестные акции. По ее словам, основная причина этого заключается в том, что Запад расценивает его как угрозу и препятствует укреплению безопасности Союзного государства.

6 августа военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ракетные комплексы «Орешник» могут развернуть не только на западе России, но и на востоке страны, если будет такая необходимость.

Ранее политолог назвал возможную цель для удара «Орешником».