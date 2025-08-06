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Эксперт раскрыл, где может быть развернут «Орешник»

Аналитик Коротченко заявил, что «Орешник» могут развернуть на востоке России
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Ракетные комплексы «Орешник» могут развернуть не только на западе России, но и на востоке страны, если будет такая необходимость. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, в восточной части РФ наблюдается масштабная гонка вооружений, активная деятельность блока AUKUS (Австралия, Великобритания, США), формирование восточного крыла Североатлантического альянса.

«Как только американские системы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одной дружественной американцам страны в регионе, будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, будет осуществлено развертывание указанных систем и со стороны Российской Федерации в позиционных районах на востоке страны», — сказал эксперт.

По его словам, учитывая дальность пуска «Орешника», при необходимости вся Аляска и значительная часть Канады попадут в зону поражения.

4 августа в МИД РФ заявили, что Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

1 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России произвели и поставили в войска первый серийный ракетный комплекс «Орешник».

Ранее политолог назвал возможную цель для удара «Орешником».

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